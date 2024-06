Corriere dello Sport – Arabia, ultima spiaggia di Osimhen: la speranza di ADL

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile trasferimento di Victor Osimhen. Tra le uniche opzioni a disposizione, dopo che i club di Premier League sembrano essersi definitivamente defilati, ci sono Parigi o una destinazione araba:

“Oltre l’Inghilterra, c’è un altro mondo che conosce bene Osimhen e che riflette sull’eventuale affondo. Il Psg può diventare un’opportunità. Non ha mai cancellato il nome del nigeriano dall’elenco dei possibili eredi di Mbappé. Ha in cantiere l’idea di un super colpo e Osimhen resta un’idea. Vale lo stesso per l’Al-Ahli, ovvero la Saudi Pro League che torna a essere nel suo destino.

Un anno fa ci aveva provato invano l’Al-Hilal. Stavolta De Laurentiis, che la scorsa estate si era opposto, aprirebbe all’Arabia Saudita, d’altronde c’è una clausola e dunque un prezzo di cartellino ben in vista. Dipenderà tutto da Osimhen. Deciderà lui in base alle proposte che arriveranno. La sua priorità è la Premier League, solo dopo valuterà altre possibilità. Ovviamente preferirebbe restare in Europa e continuare a giocare in Champions League”.

