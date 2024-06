Tuttosport – Oosterwolde nel mirino: forte il gradimento di Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli, per Jayden Oosterwolde del Fenerbahce. Il giocatore avrebbe anche un alto indice di gradimento da parte di Antonio Conte, che lo apprezza per la sua duttilità. Può giocare sia da terzino a sinistra, ma all’occorrenza spostarsi come centrale. Tuttavia la richiesta del club di appartenenza è molto alta.

“Il nome nuovo per la difesa del Napoli in vista della prossima stagione è quello di Jayden Oosterwolde, 23enne del Fenerbahce, che piace molto ad Antonio Conte per la duttilità tattica. Ma il club turco non intende cedere l’olandese se non per una cifra considerevole: intorno ai 30 milioni”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

