Radio Kiss Kiss Napoli – Alvino: “I desideri di Conte non sono fuori mercato, basti pensare a Spinazzola o Hermoso”

Durante ‘Radio Goal’, il giornalista Carlo Alvino, è intervenuto per parlare del mercato del Napoli:

“Rafa Marin già lo possiamo considerare un giocatore del Napoli perché l’accordo è totale con questa formula particolare. E’ chiaro che si aspettano le visite mediche e il tweet presidenziale, ma è un’operazione bella e chiusa per la quale non ci saranno colpi di scena. Il Napoli è molto attento alle operazioni che ha indicato Conte, perché mai come quest’anno ds e tecnico camminano spalla a spalla per cercare di fornire all’allenatore quello che ha chiesto.

I desideri di Conte non sono fuori mercato. Sento spesso dire che farà la fine di Ancelotti, ed invece Conte conosce a menadito il Napoli in tutte le sue sfaccettature, soprattutto nella sua politica economico-finanziaria. Conte sa quello che vuole e sa che quello che vuole è nelle possibilità della SSCNapoli. Anche l’operazione Spinazzola che il Napoli sta portando avanti e procede in maniera abbastanza spedita, va nella linea di una rivoluzione vera e propria. Il Napoli è sempre stato restio ad andare su parametri zero con qualche annetto in più, stavolta l’arrivo di Conte apre anche ad un mercato diverso che è quello degli svincolati. Lo stesso Hermoso rientra in quello che Conte richiede. Questo significa che Conte sta aprendo ad idee nuove che prima il Napoli faceva fatica ad affrontare. Se Spinazzola sta bene, è un calciatore che per esperienza e DNA può dare una mano a Conte, che amerebbe giocare con giocatori che hanno più dimestichezza del suo sistema di gioco”.

