La Gazzetta dello Sport – Kim tiene al Napoli, spiegato il motivo del suo nervosismo.

L’edizione del quotidiano è tornata a parlare del nervosismo di Kim a fine gara con la sua Nazionale. Le parole del difensore hanno fatto discutere, ma la testata giornalistica è andata più a fondo, per capirne i motivi.

“Alla base del nervosismo le continue domande dei giornalisti coreani sul mercato e probabilmente anche il fatto che non gli sia stato risparmiato un solo minuto dal c.t. Klinsmann per due amichevoli non proprio fondamentali. Kim tiene al suo rapporto con Napoli e il Napoli. E questo è garanzia di serietà”.

