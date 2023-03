Il Mattino – ADL incontrerà Di Lorenzo per parlare del premio Scudetto. Sarà un maxi-regalo!

Aurelio De Laurentiis si prepara al grande finale di stagione, e come riportato dal quotidiano in edicola oggi, ha deciso di incontrare il capitano del Napoli per parlare di cosa accadrà a giugno, “ADL e l’incontro con capitan Di Lorenzo: ecco il premio Scudetto”.

L’incontro servirà per parlare del grande regalo che il patron vuole fare alla squadra e a tutto lo staff azzurro. Sino ad oggi non si era mai parlato di questo, e infatti i tempi sono decisamente maturi. ADL è in attesa della vittoria per poi annunciare il super regalo che ha preparato per tutti. Inoltre non ci sarà bisogno di trattare perché “sarà un maxi-regalo che il patron ha deciso di fare al termine della stagione all’intera rosa e allo staff tecnico e medico. Senza dimenticare che c’è ancora in ballo la finale di Istanbul di Champions, altro obiettivo di questa incredibile annata”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kvaratskhelia pronto a rinnovare con il Napoli, a fine stagione la firma sul nuovo contratto

L’attaccante italiano contro Retegui: “La sua convocazione mi ha infastidito”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Papa: notte tranquilla al Gemelli per Francesco dopo il ricovero