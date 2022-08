Futuro Meret, anche lo Spezia ci prova per il portiere

Lo Spezia ha fatto un sondaggio con il Napoli per Meret. Con Provedel promesso sposo della Lazio, il club ligure è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione. L’obiettivo numero uno è Dragowski della Fiorentina, ma l’accordo con il calciatore e con il club viola ancora non è stato trovato. In caso di fumata nera le attenzioni del ds Pecini potrebbero spostarsi definitivamente su Meret, che prima vuole capire chi prenderà il Napoli tra i pali. Lo scrive Repubblica.