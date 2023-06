Galtier PSG, trattativa risoluzione contratto: gli aggiornamenti

Galtier PSG, gli aggiornamenti sulla trattativa per la risoluzione del contratto

Notizie Napoli calcio – Christophe Galtier, attuale tecnico del Psg starebbe trattando la risoluzione anticipata del contratto con i transalpini. Il tecnico è accostato al Napoli come possibile successore di Spalletti.

A tale riguardo gli ultimi aggiornamenti su Galtier e la pista Napoli arrivano dai giornalisti francesi di RMC, che fanno il punto sulla trattativa che dovrebbe portare il tecnico a rescindere il contratto con il PSG:

“Il Psg e Christophe Galtier non hanno ancora raggiunto un accordo sulla rottura del contratto dell’allenatore, che durerà fino a giugno 2024. Dall’incontro con Luis Campos, consigliere sportivo del Psg, nulla è davvero progredito. Per il momento Galtier si sta godendo le ferie e non esclude nulla per il futuro. Sposare un progetto all’estero è un’ipotesi. Ha anche appreso dai media dell’interesse che il Napoli nutre per lui, ma non è iniziata alcuna trattativa. Non è esclusa nemmeno l’opzione di un anno sabbatico. Inoltre, l’allenatore del Psg è ancora in attesa di essere convocato dagli inquirenti sul caso di razzismo a Nizza. Non vede l’ora di potersi spiegare con calma su questo dossier”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kvaratskhelia dal ritiro della Nazionale: importante annuncio sui social

VIDEO – Raspadori in Nazionale, protagonista del quiz: ‘quanto conosci la Spagna’

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici