Garcia ha fretta per il difensore: spunta Adarabioyo dal Fulham

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul futuro in difesa del Napoli. Il vuoto lasciato da Kim deve essere colmato e sarebbe spuntato il nome di Tosin Adarabioyo per ricoprire quel ruolo. “Ieri Rudi ha detto che bisogna trovare un difensore, uno che sostituisca Minjae in rosa, ma la storia per il momento non è stata agevole (ancora parole di Garcia).

Per caratteristiche, l’allenatore vuole un profilo abile ad avanzare senza paura di lasciare campo alle spalle: lo ha dipinto così. Mentre è storia d’Oltremanica l’apprezzamento per Tosin Adarabioyo, 25 anni, centrale inglese di origini nigeriane che gioca nel Fulham. Valutazioni in corso anche su di lui”.

