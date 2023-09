Garcia: “Politano ci sarà contro il Genoa, Natan è arrivato con un problema al ginocchio”

Garcia in coferenza

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Genoa, dove ha fatto anche il punto della situazione sugli infortunati. Ecco quanto dichiarato:

“Ho ritrovato i miei giocatori ieri, ma non tutti erano pronti per una sessione di allenamento completa perchè erano stanchi. Solo oggi potrò lavorare sulla gara, ma sono contento che non ci sono infortunati, anche se Politano è uscito nell’intervallo della prima della gara dell’Italia. La buona notizia è che a Genova ci sarà o dall’inizio o gara in corso. Darò spazio a chi lo merita, la squadra che schiererò non sarà lo stessa che ho schierato con la Lazio. Natan? Sarà più pronto, abbiamo svolto un lavoro preciso per lui. Stiamo recuperando il tempo che non abbiamo avuto durante i ritiri, anche perchè è arrivato 7-8 giorni prima della gara con il Frosinone. E’ arrivato anche con un piccolo fastidio al ginocchio, piano piano sta sparendo. Siete un po’ fissati su Natan, lui è pronto come gli altri.

Il Genoa è una neopromossa, ma è una grande società. Si tratta di una squadra solida, hanno vinto contro la Lazio e ritroverò con piacere Strootman. Si tratta di una team che non ti concede molto. A Marassi è difficile vincere, ma andremo per questo. Dobbiamo pensare solo alla gara del Genoa, concentrati per vincerla. Non voglio che si pensi ad altro”.

