Gasperini: “Il risultato del primo tempo è immeritato. Gli episodi ci sono girati male”

Atalanta-Napoli, parla Gian Piero Gasperini

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Atalanta-Napoli. Ecco le sue parole:

“L’Atalanta ha fatto molto bene a raddrizzare una partita che era finita immeritatamente 2-0 nel primo tempo. Poi se non segni puoi perderla e così è stato. I primi 2 gol sono stati un po’ pesanti. Avrei voluto far giocare qualche spezzone di gara a Duvan Zapata, per fargli respirare il clima partita. Duvan è un punto di riferimento. Gli episodi ci sono girati male. Musso è uscito troppo in fretta sul primo gol, e poi ci siamo un po’ addormentati sulla punizione di Insigne e il gol di Politano. E’ chiaro che diventa difficile raggiungere la Champions, non bisogna perdere queste partite, soprattutto se le giochi bene. Diventa difficile recuperare contro squadre forti come il Napoli”.