Atalanta-Napoli, Spalletti: “Vittoria di personalità, abbiamo l’occasione di far gioire un popolo intero”

l tecnico dei partenopei parla dopo il fischio finale della gara al Gewiss Stadium

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentati ai microfoni di Dazn la gara appena terminata tra l’Atalanta ed il suo Napoli.

Queste le sue parole:

“Insigne e Mario Rui sono quelli che si incaricano dei calci piazzati, hanno preso sul tempo Politano che si è buttato oltre la linea difensiva con il tempo giusto ed è stato bravissimo a calciarla di prima, gradissimo gol. Non si può più sbagliare atteggiamento, per trovarci qui diamo usciti da situazioni difficili nel corso della stagione, a questo punto no ci si può tirare indietro, deve essere tutto orientato a vincere la partita. Oggi abbiamo sofferto un po’, soprattutto nel primo quarto d’ora abbiamo sbagliato troppe palle cercando di costruire dal basso e non potevamo giocarla alta in assenza di giocatori fisici. Zanoli ha fatto un’ottima percussione da cui è nata la palla per il rigore, l’atalanta poi è tornata in partita e ci sta, sul 2-0 hanno segnato e poi siamo venuti fuori, cercando il gol, perché il 2-1 poteva non bastare.

Lobotka è molto bravo ad invertire la corsa ed esce bene palla al piede, quando decide di allungare il passo diventa difficile togliergli la palla, è importante avere un giocatore così quanto è tutto chiuso, diventa lo sbocco per sbloccare ogni situazione. La squadra ha fatto passi in avanti di carattere e personalità, capiscono quando essere creativi e quando essere più concreti, oggi sicuramente abbiamo fatto questo. Siamo una squadra di alto livello che ha giocato contro una squadra difficile su un campo difficile.

Lo step definitivo sarà in fondo, c’è ancora molta strada, non dobbiamo mai abbassare la guardia, è vero che ora abbiamo acquisito continuità però bruciano ancora molto quelle che sono state alcune sconfitte in casa, dobbiamo fare si che non accada più. Tutta la squadra è compatta e si vuole aiutare, hanno capito che possono far gioire un popolo intero e meriterebbero di regalargli questa gioia”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fiorentina, Odrionzola ancora out: possibile assenza anche a Napoli

Koulibaly: “Voglio regalare un sogno a Napoli, la mia città”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: forti esplosioni a Odessa, città sotto attacco