Gasperini: “Manca chiarezza, faccio fatica a capire il VAR”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini attraverso la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, è tornato nuovamente sull’argomento VAR. Ecco quanto dichiarato:

“Ho detto che mi piacerebbe vedere le partite dalla tribuna? C’è poco da ridere, non sono mai stato ammonito nelle gare precedenti. Mi ha dato fastidio perché so quando ho delle colpe. Poi c’è un problema più serio, in questo calcio faccio fatica a capire i falli di mano, il VAR, i contrasti, eppure sono dentro il calcio da tanti anni. Non lo capisco io, non lo capiscono i giocatori, non lo capisce il pubblico”.

