Tuttomercatoweb.com – Gasperini, ore decisive per il futuro: ADL aspetta una risposta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile passaggio di Gian Piero Gasperini al Napoli. Dopo la grande vittoria dell’Europa League con la sua Atalanta, non c’è tempo per i soli festeggiamenti, perché il tecnico sarà subito impegnato in un summit con la dirigenza della Dea, e il presidente Percassi. Nella giornata di domani si siederanno al tavolo per discutere del futuro, chiudere il ciclo dopo otto anni con questa vittoria europea o continuare il percorso insieme per puntare ancora più in alto.

Intanto ad attendere c’è il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha dato precedenza a Gasperini, rendendolo ufficialmente la sua prima scelta per la panchina. Tuttavia l’ultima parola spetta proprio al tecnico, che ieri a fine partita è stato molto vago.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Report SSC Napoli: si ferma Rrahmani, aggiornamenti su Osimhen e Zielinski

De Laurentiis in Senato: “Governo intervenga con modifiche legislative su stadi, infrastrutture e ricatti procuratori”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi