Gasperini: "Quello che ha fatto l'Atalanta è straordinario! Con i nostri mezzi abbiamo vinto qualcosa"

Gian Piero Gasperini, ha commentato in diretta la vittoria dell’Europa League, della sua Atalanta. Il tecnico emozionato ha focalizzato l’attenzione sul modo in cui la coppa è stata portata a casa:

Ha riportato a vincere in Europa una squadra italiana.

“Non è che oggi sono meglio di ieri. Ognuno ha i propri obiettivi: quello che ha fatto l’Atalanta è un titolo straordinario perché l’abbiamo fatto senza avere grandissimi debiti perché quando hai grandissimi debiti vinci anche tanti titoli. Vincerlo come ha vinto l’Atalanta ha un valore diverso, oggi non sono più bravo di ieri. Ha vinto il Lecce, ha vinto il Bologna, non solo l’Inter e la Juventus. Ognuno vince nei propri limiti. Noi con i nostri mezzi abbiamo vinto qualcosa che in Italia non avevano ancora vinto”.

