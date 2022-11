Gatti, parla il padre: “Spero che il Napoli perda punti”

Le parole del padre del difensore Juventino Federico Gatti

La redazione del portale bianconero TuttoJuve.com ha raccolto telefonicamente le dichiarazioni del padre del calciatore juventino, Federico Gatti. Nel suo intervento, oltre a commentare la stagione della “Vecchia Signora”, ha parlato anche del Napoli.

Queste le sue parole:

“Non è facile a parole esprimere ciò che si prova, cerco di godermi il tutto secondo per secondo. E’ veramente emozionante. Sarei molto contento per lui [se la Juve vincesse lo Scudetto, ndr.] . La Juve sembra aver superato quel periodo negativo che nello sport può sempre capitare, l’auspicio è che ora il Napoli possa perdere qualche punto. Perché non credere nell’incredibile? E’ già successo, io ci voglio credere”.

