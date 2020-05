Gattuso carica la squadra:”Prendiamoci la coppa, dobbiamo provarci”

Gennaro Gattuso suona la carica in vista della samifinale di coppa

Come riportato dal Corriere Dello Sport, Gattuso carica la squadra in vista dell’impegno di Coppa Italia. In casa azzurra è stata presa con entusiamo la notizia del ritorno al calcio giocato, a differenza di altre piazze dove invece si è polemizzato su date e giorni di riposo. Lo stesso allenatore azzurro ha poi fatto una sorta di patto con i suoi giocatori, mandando un messaggio chiaro a tutta la rosa. “Prendiamoci la Coppa Italia, ragazzi, proviamoci”, messaggio chiaro per tutta la rosa azzurra. Gattuso resta concentrato anche sul quel che resta da giocare del campionato, ma alzare la Coppa Italia adesso è il principale obiettivo del tecnico azzurro e dell’intera rosa.

