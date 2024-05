Radio Kiss Kiss Napoli – L’ironia di Vigliotti: “Dendoncker? Recupero clamoroso, lui sposta gli equilibri”

Il giornalista Gianluca Vigliotti, in vista di Napoli-Bologna, ha commentato in diretta a Radio Goal la situazione del Napoli: “La notizia del recupero di Dendoncker è clamorosa, uno che può spostare gli equilibri della partita Napoli-Bologna (scherza ndr.). Anche in Premier ha giocato pochissimo quest’anno, il suo prestito ha lasciato davvero molte perplessità. Dendoncker può essere la fotografia esatta della stagione del Napoli.

Dobbiamo solo augurarci che il Napoli possa andare in Conference League, anche perché in Europa League è difficile. Dobbiamo fare il tifo per la Fiorentina perché se vincesse la Conference andrebbe in Europa League ed il Napoli avrebbe la certezza di essere in Conference”.

