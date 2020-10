Gattuso in conferenza: “Girone difficile, faremo il massimo. Poco turnover, Insigne ha recuperato”

Gattuso in conferenza stampa per Napoli-Az Alkmaar

Notizie Calcio – Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli e Dries Mertens,hanno parlato in conferenza stampa da Castel Volturno, in vista della gara di domani, di Europa League, contro l’AZ Alkmaar.

Gattuso sull’equilibrio tattico – “Dobbiamo ancora migliorare in qualche aspetto, mi piacerebbe fare una pressione ultraoffensiva, ma non ci siamo ancora. Dobbiamo sempre portare 4 o 5 uomini in fase d’attacco per far male agli avversari e dobbiamo essere bravi a ricompattarci. In questo momento ci alleniamo poco perchè si gioca ogni tre giorni”.

Gattuso – “Il nostro obiettivo è quello di tornare in Champions, poi strada facendo pensiamo a dove possiamo arrivare”.

Gattuso – “Se vuoi provare un certo tipo di calcio devi farlo con senso di appartenenza e con passione. La squadra si allena con grande entusiasmo e serenità”.

Gattuso sull’Europa League – “Sembra che domani giochiamo contro gli scappati di casa, ma il girone è molto difficile. L’AZ Alkmaar l’anno scorso ha fatto benissimo e domani, anche se hanno problemi di formazione, bisognerà stare attenti, anche se in realtà gli mancherà solo un titolare. Bisognerà fare il massimo per passare il turno”.

Gattuso su Insigne – “E’ stato venti giorni fermo, ha recuperato bene e deve mettere benzina nelle gambe. Spero di avere sempre la difficoltà di scegliere, sono consapevole che il Napoli è forte ed ha tanti giocatori bravi”.

Gattuso su Napoli-AZ – “Siamo preoccupati come lo eravamo col Genoa. In questo momento bisogna stare attenti, bisogna evitare di stare sempre fuori casa. Il calcio è una grande azienda e sta perdendo tanto tra biglietteria e sponsor. Noi abbiamo il dovere di far continuare quest’azienda, ma spero che arriveranno le giuste decisioni da parte di chi ci governa”.

Gattuso – “Elmas può fare anche l’attaccante esterno visto che lo fa spesso in nazionale”.

Gattuso sugli obiettivi – “Non tralasciamo alcun obiettivo, spero rientrino presto i ragazzi colpiti dal Covid”.

Gattuso sul turn over – “Ci saranno tre o quattro giocatori nuovi rispetto alla gara con l’Atalanta. Quando ero al Milan provavo a cambiare anche otto giocatori e ci ho sbattuto i piedi, ma bisogna fare le scelte giuste e riuscire anche a non cambiare nove o dieci giocatori. Non faremo tantissimo turn over in Europa League”.

Gattuso – “Siamo contenti di giocare in Europa League dopo i tanti sacrifici fatti l’anno scorso. Siamo stati anche fortunati vincendo la Coppa Italia, giocare in Europa è importante per tutti e noi dobbiamo fare bene ed impegnarci per passare il turno”.

