Gattuso scartato dai Rangers, l’allenatore non fa gola ai campioni di Scozia

Ennesima delusione per Gennaro Gattuso scartato dal club campione di Scozia, i Glasgow Rangers.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i Glasgow Rangers, sono alla ricerca del sostituto di Steven Gerrard che ha lasciato il club in questi giorni, per diventare il nuovo allenatore dell’Aston Villa. Nelle ultime ore sembrerebbe che si siano stati contatti con l’euntorage dell’olandese Giovanni van Bronckhorst.

Il club però, in queste ore, è in una fase di valutazione, non avendo ancora sciolto le riserve e probabilmente contatterà anche altri tecnici. Ma tra questi – si legge – non rientrano Derek McInnes e Gennaro Gattuso, opzioni già scartate dal club di Ibrox.

