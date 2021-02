Gattuso, si gioca l’ultima speranza: punta tutto su Osimhen ed i rientri di Fabian e Mertens

Gattuso, si gioca l’ultima speranza: Osimhen ed i rientri di Fabian e Mertens

Ultime calcio Napoli – Gattuso dopo la sconfitta col Genoa, si gioca l’ultima speranza, puntare tutto su Osimhen, Fabian e Mertens. A tale riguardo ecco quanto si legge dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che si si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli:

Gattuso cercherà di far superare alla squadra la delusione nel periodo più breve possibile visti gli impegni all’orizzonte contro Atalanta e Juventus, prova a trovare nella crescita di Osimhen, i ritorni di Fabian Ruiz e Mertens (previsto a Napoli per la giornata di mercoledì) gli elementi a cui aggrapparsi per rialzare la testa.

