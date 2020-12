Gennaro Gattuso a Sky: “Certe cose succedono solo in Italia, l’arbitro non può essere permaloso!”

Mister Gattuso si è fermato ai microfoni di Sky al termine di Inter-Napoli.

Gattuso ha subito posto l’accento sull’espulsione di Insigne: “Solo in Italia si viene espulsi perchè l’arbitro è permaloso.”

“In inglese dici fuck-off e nessuno dice niente, chi fa questo lavoro, chi ha giocato a calcio deve capire che stiamo giocando tanto ed una parola può scappare, non è corretto, così si cambiano le partite. Un vaffanculo dopo un rigore ci può stare.”

Quando eravate in parità vi siete accontentati di gestire…

“E’ stata una partita tattica, a loro non puoi dare campo, hanno caratteristiche ben precise. I miei ragazzi hanno fatto una grandissima partita, abbiamo fatto qualcosa di nuovo (come la posizione di Insigne, ndr), avremmo meritato più noi che loro, ci resta la prestazione.”

Che si è fatto Mertens?

“Ha una distorsione alla caviglia”

Avete fatto un grosso secondo tempo, avete tirato in porta, grandi parate ma mai avete mirato all’angolo…

“Antonio ed io abbiamo reso brutta la partita mettendola troppo sull’aspetto tattico, li abbiamo messi sotto, non ricordo di aver sofferto tanto. Siamo soddisfatti perchè l’Inter è una squadra che mette sotto tutti perchè è anche molto fisica.”

Gattuso torna sugli arbitri…

“Sono pentito di aver parlato dell’arbitro perchè penso sia un mestiere difficile però in una partita importante un arbitro di grand esperienza non può fare il permaloso”

Mario Scala

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani, altra frecciata alla Juventus dopo la sfida contro l’Atalanta

Juventus-Atalanta, rigore generoso per i bianconeri ma CR7 lo sbaglia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Raimondo Todaro e Sara Arfaoui: “Con lei sono sereno”