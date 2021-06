Gennaro Iezzo: “Napoli-Verona, gli azzurri erano convinti di una cosa”

Gennaro Iezzo torna su Napoli-Verona

L’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc, dove è tornato a parlare di Napoli-Verona. Ecco quanto dichiarato:

“C’è stata una distrazione, si pensava ad un Hellas più rilassato. Diventa difficile ripartire mentalmente, quando la gara è iniziata e non si sta mettendo per il verso giusto. Sono sicuro che, alla fine, i ragazzi erano troppo convinti che il Verona venisse a Napoli a passeggiare. E’ questo che è successo. E’ il mio parere personale, ma io ho visto questo, non ho dubbi. Mancava la giusta cattiveria.”

