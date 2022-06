Gerard Deulofeu si avvicina sempre di più al Napoli

Calciomercato: Deulofeu è vicino. A giorni la chiusura!

A riferirlo sono i colleghi di Calciomercato.com:

“Lo spagnolo ha già raggiunto una bozza di intesa con il Napoli per un contratto pluriennale a circa 2 milioni di euro a stagione più bonus vari legati a risultati di squadra e individuali. Deulofeu considera Napoli una priorità rispetto alle oltre offerte e vuole giocare al Maradona”.

“L’offerta all’Udinese – 13 milioni di euro la prima prima proposta ufficiale del Napoli che non è stata ritenuta sufficiente dal club friulano. Giuntoli sta preparando un nuovo rilancio a 15/16 milioni che può essere la cifra giusta per convincere i Pozzo. Cresce però la fiducia per Deulofeu che, salvo clamorosi colpi di scena, giocherà alla corte di Spalletti nella prossima stagione”.