Napoli, calciomercato: interessa Orellano del Velez, ecco la richiesta del club

Il Napoli programma il mercato con un occhio al futuro

Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna parla della prossima sessione di calciomercato del Napoli. Gli azzurri si muovono anche per quanto riguarda il futuro e il profilo sotto gli occhi di Giuntoli è quello di un argentino classe 2000.

Ecco quanto si legge nel quotidiano:

“Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si muove su nomi di prospettiva, con l’idea anche di far crescere altrove i talenti individuati come fatto per Petagna e Rrahmani lo scorso gennaio. Piace Luca Orellano, esterno offensivo classe 2000 del Velez Sarsfield che chiede 15 milioni di euro, la proposta del Napoli è molto più bassa, non superiore ai dieci milioni. I partenopei dovranno quindi alzare l’offerta se vorranno acquistare il calciatore”.

