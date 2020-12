Ghoulam: “Felice di essere tornato, aspettavo questo momento. Gattuso ci ha riportato in alto”

L’intervista di Faouzi Ghoulam

Ultime calcio Napoli – Faouzi Ghoulam, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato il terzino sinistro del Napoli:

Ghoulam:

“Sono felice di essere tornato a giocare. Aspettavo questo momento da tempo, ora il mister mi dà minuti ed io devo raccogliere tutto quel che posso. L’AZ Alkmaar non è una squadra facile da affrontare. All’andata meritavamo di vincere ma abbiamo perso, mentre giocare in casa loro è molto difficile. Sono una squadra forte e noi abbiamo fatto il nostro, speravamo di vincere ma meglio tornare a casa con un punto che con una sconfitta. Tutte le competizioni sono importanti per noi, diamo sempre il 100% sul campo perché dobbiamo arrivare fino in fondo. Il campionato è molto difficile ed è strano ed i punti contro le piccole sono i più importanti. Dobbiamo continuare su questa strada se vogliamo vincere qualcosa di importante.

Prepariamo molto bene le partite, se sul campo facciamo bene noi calciatori, al di là del modulo, sicuramente vinciamo o comunque facciamo una grande prestazione. Più forti del Napoli di Sarri? Serve continuità. All’epoca avevamo più continuità ma questo passa anche da partite come quella di domenica visto che le vittorie chiamano altre vittorie, ci danno fiducia. Sappiamo cosa ci chiede il mister, la rosa è ampia ed ora dobbiamo fare il nostro compito, cercando di andare avanti in ogni competizione. Parliamo sempre troppo degli anni di Sarri, è da un anno che siamo con Gattuso che ha preso una squadra mentalmente a pezzi e ci ha riportato in alto. Dobbiamo interpretare al meglio ogni gara, anche quelle sulla carta più facile. Il tecnico ha fatto un lavoro straordinario.

Tifosi? Avremmo voluto vivere questo momento difficile per tutta Napoli con i nostri tifosi, uniti come una famiglia. Maradona è un idolo per tutti, lo è sempre stato anche per me ed è stato uno dei fattori per i quali ho scelto Napoli anni fa. Chi non è napoletano non può capire cosa sia stato Maradona per Napoli, anche noi proviamo a trasmettere questo senso d’orgoglio ai napoletani. Conosciamo le difficoltà di questo popolo in Italia, dare loro orgoglio attraverso il calcio è la cosa migliore. Diego ha messo il Napoli in vetta in classifica, ci è riuscito da solo. Adesso anche gli avversari sono molto dispiaciuti della sua morte. E’ dura trovare l’unanimità nel calcio, lui ci è riuscito. E’ il migliore di tutti i tempi.

San Paolo dedicato a Maradona? Non è una domanda da fare a me ma ai napoletani. Mi sento napoletano ma decide il popolo. Per me è una cosa normalissima, lo merita. Siamo orgogliosi di giocare in questo stadio. Scudetto? Visto come stanno andando le cose quest’anno, non chiedo nulla in ambito calcistica. C’è gente che muore di fame, auguro a tutti salute e felicità. Vedremo poi nel calcio cosa accadrà. Il calcio è importante ma è un gioco, ci sono cose che stanno sopra. I napoletani meritano di star bene, qui si sentono molto le difficoltà del momento”.

