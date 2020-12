Venerato: “Gattuso, contratti in mano ai legali. Osimhen nervo infiammato”

Venerato sul rinnovo Gattuso e l’infortunio di Osimhen

Ultime calcio mercato Napoli – Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Di seguito le sue dichiarazioni:

Venerato:

“I contratti ai legali di Gattuso sono arrivati nel tardo pomeriggio di mercoledì. Ci sono anche i contratti dello staff e stanno studiando ora i diritti d’immagine. Bisogna leggerli bene perché ci sono penali da pagare. Faccio un esempio: se Gattuso non trova le scarpe fornite dal club e Gattuso viene ripreso con scarpe non decise dal Napoli, il tecnico paga una penale. E’ un esempio maccheronico per farvi capire la rigidità dei contratti. Spero che la firma possa arrivare anche prima del 31 dicembre. Il plico è voluminoso ed i legali hanno chiesto al tecnico un po’ di tempo. Gattuso, in ogni caso, si sente già l’allenamento fino al 2023. A lui il contratto serve solo nello spogliatoio, per il resto lo sa come funziona il calcio. Osimhen? Salta sicuramente il Crotone, non ci sono possibilità di recuperarlo. Ci sono poche possibilità di recuperarlo per la Real Sociedad, per la Sampdoria bisogna vedere. Il problema ora è il braccio, non più la spalla. E’ stato toccato un nervo del braccio quando è stata rimessa a posto la spalla. Il braccio fa male perché questo nervo è infiammato, servirà tempo. Dal Napoli mi dicono che non ci sono tantissime possibilità di vederlo anche con la Sampdoria”.

