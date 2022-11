Corriere dello Sport – Giovedì la partenza per Antalya: tre amichevoli prima dell’Inter.

Il Napoli è pronto a rientrare a Castel Volturno e l’appuntamento è fissato per mercoledì. Giovedì, invece, una volta che la squadra sarà riunita si effettuerà la partenza per Antalya, in Turchia, dove sosteranno fino al 12 dicembre. Spalletti sa già bene come muoversi e lì sarà pronto a preparare i suoi ragazzi in vista della ripresa del campionato, suddiviso tra la tournée e un ritiro invernale.