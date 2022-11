Giuffredi, ag. Politano: “Matteo felice di essere rimasto a Napoli”

Le parole dell’agente di Matteo Politano

Matteo Politano, che ad un certo punto sembrava in uscita dal Napoli la scorsa estate, è rimasto in azzurro. Mario Giuffredi, agente dell’esterno, ha parlato a Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show.

Queste le sue parole:

“Matteo ha inciso molto in questa prima parte di stagione, importante la sua staffetta con Lozano. Mi aspetto faccia ancora di più. Anche perché ora arriva il difficile e per vincere il campionato anche Politano deve fare di più. Lui è rimasto ben volentieri ed è felice della scelta fatta in estate“.

