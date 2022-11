Zielinksi: il rinnovo non è una certezza, Napoli su Samardzic

Il rinnovo di Piotr Zielinski non è cosa certa

Il Mattino fa il punto sul futuro di Piotr Zielinski. Il polacco ora impegnato ai mondiali con la sua Nazionale, ha il contratto a scadenza nel 2024 ma il rinnovo potrebbe anche non arrivare. Stando al quotidiano, il giocatore ora in forza al Napoli, chiedeva offerte di ingaggio pari o superiori 5 milioni di euro per partire. Se dovesse fare la stessa richiesta al club azzurro il rischio è che non ci sia intesa, vista la politica di ADL sugli ingaggi. L’ipotesi di un addio in estate non è da escludere. Intanto il Napoli si tutela e mette nel mirino Lazar Samardzic, dell’Udinese.

Fonte foto: Instagram @zielu_94

