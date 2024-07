Giuffredi ag. Gaetano: “Saputo la scelta di Conte: lavoriamo a nuova destinazione”

Giuffredi ag. di Gaetano annuncia le ultime novità sul futuro del suo assistito

Mario Giuffredi, agente di Gaetano, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto riporta il sito dell’emittente radiofonica:

Giuffredi:

“Gaetano? Non c’è una squadra dove oggi è in procinto di andare, da pochi giorni abbiamo saputo qual è la scelta del mister e stiamo lavorando per dare una definizione di una possibile destinazione. Di Lorenzo e l’aumento di ingaggio? Non devo più aggiungere nulla, ho parlato in conferenza. Lo ha detto Lo Monaco? Non sono abituato a rispondere alle dichiarazioni degli altri, ognuno ha il suo pensiero ma dovrebbe essere espresso solo a conoscenza dei fatti. Lo Monaco parla a vanvera in qualsiasi intervento che fa, lui si dovrebbe vergognare perchè dice cose che non sa.

Alla sua età non dovrebbe esprimersi sulla mia persona, sono lo stesso che per mesi l’ha chiamato per un appuntamento. Venne a piangere da me, in un ristorante di Torre del Greco, per lavorare. Mi vergognerei perchè alla sua età piangere per lavorare non è bello, soprattutto se poi ha certi comportamenti. Se il calcio ha messo da parte questi personaggi da più di dieci anni un motivo c’è. Lo Monaco per avere visibilità deve parlare di Mario Giuffredi, io mi prendo le mie responsabilità di ciò che dico”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli due centrocampisti in uscita: i possibili sostituti, Brescianini e Gilmour

Conte: “Iniziato percorso di ricostruzione, c’è tanto da lavorare: a volte la vittoria copre tante magagne”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”