Giuffredi, agente Hysaj: “Capitolo rinnovo per Elseid sta stancando, il Napoli è avvisato…”

Mario Giuffredi, agente del difensore del Napoli Elseid Hysaj, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, parlando anche del rinnovo del giocatore albanese

Mario Giuffredi, agente, tra gli altri, del difensore del Napoli Elseid Hysaj, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show” Ecco quanto raccontato dall’agente, anche sulla trattativa tra il club azzurro e il suo assistito:

“Il Napoli ha tre terzini ed è sempre difficile decidere chi far giocare. Hysaj, da quando è arrivato Gattuso, sta facendo benissimo. Quest’anno, se gli azzurri non credono di potersi giocare il tricolore non lo vincerà mai più. Bisogna approfittare del momento poco favorevole della Juventus. Per quanto riguarda Hysaj e il capitolo rinnovo, sono due anni che corro dietro al Napoli. Mi sono stancato: ora è giusto che valuti le proposte che arrivano. Se il Napoli farà la proposta giusta, allora resta a Napoli, altrimenti a gennaio prenderemo altre vie. Il club deve credere in lui, non deve restare solo se resta Gattuso.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Luca: “Scontri a Napoli? C’è chi vuole tenere aperto per spacciare droga. De Magistris non capisce nulla”

Nuova ordinanza De Luca: gli aggiornamenti per la Regione Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ristoratori in protesta a Milano, rivedere Dpcm