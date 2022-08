Simeone lancia un ultimatum al Napoli: non vuole più attendere

Giovanni Simeone vorrebbe vestire quanto prima la maglia del Napoli e lancia un ultimatum al club partenopeo.

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli c’è anche l’attaccante dell’Hellas Verona Giovanni Simeone. La trattativa tra il giocatore ed il club partenopeo tiene banco da diverse settimane, ma per finalizzarla al meglio il Napoli dovrebbe prima attuare una cessione, in particolare quella di Andrea Petagna al Monza.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino Adriano Galliani vorrebbe abbassare le richieste del Napoli, per questo motivo l’eventuale cessione di Petagna è attualmente rallentata e ciò ovviamente avrebbe delle conseguenze anche sull’acquisto di Giovanni Simeone. Sempre secondo Il Mattino l’attaccante dell’Hellas Verona non avrebbe gradito questa brusca frenata, motivo per cui avrebbe lanciato un ultimatum al Napoli.

Il quotidiano riporta poche parole ma che lasciano intendere ciò che sta succedendo: “La faccenda irrita il Cholito, che è stufo di stare sulla graticola e lancia una specie di ultimatum al Napoli.”

Giovanni Simeone vorrebbe a quanto pare vestire al più presto la maglia del Napoli ed evitare di essere ancora a Verona quando inizierà la prossima stagione di campionato.

