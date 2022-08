Colloquio tra Giuntoli e Zielinski: le volontà del centrocampista

Piotr Zielinski ha espresso chiaramente le intenzioni sul proprio futuro al ds del Napoli Cristiano Giuntoli.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino riporta una novità sul centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è stato accostato di recente al West Ham che ha reso noto un interesse nei suoi confronti ed avrebbe anche presentato un’offerta al Napoli. Nonostante ciò Zielinski non vorrebbe saperne di andar via, al contrario vuole continuare a vestire la maglia azzurra, specialmente dopo una stagione in cui non ha brillato particolarmente.

Le intenzioni del centrocampista sarebbero dunque più che chiare. Ci sarebbe inoltre stato un colloquio con il ds del Napoli Cristiano Giuntoli al quale non avrebbe nascosto nulla ed avrebbe espresso le sue intenzioni nella chiarezza più totale.

