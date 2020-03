Raiola doppia proposta al Napoli, Ibra e Bonaventura

Si continua a lavorare sul mercato

Nonostante il campionato fermo il Napoli continua a lavorare per il futuro, e in tal senso arrivano notizie riguardanti il mercato azzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Raiola avrebbe proposto un doppio colpo alla società azzura. L’intenzione sarebbe quella di portare alla corte di Gattusso sia Ibrahimovic che Bonaventura. Il tenico azzurro avrebbe indiviato nello Svedese quella punta d’esperienza da affiancare a Mertens e Petagna, mentre Bonaventura (che arriverebbe a parametro zero) andrebbe a sostituire Allan dato in partenza a Giugno. Il discorso potrebbe riprendere nelle prossime settimane, quando Gattuso visto lo stop forzato delle competizioni, potrebbe incontrare nuovamente la società per programmare gli acquisti della prossima stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La UEFA ha deciso, si va verso la sospensione

Real Madrid in quarantena. Positivo un giocatore di basket

Ufficiale, la Liga sospende il campionato

Calcio e coronavirus, disatro totale

Serie A, ipotesi playoff: il tabellone

Ora è ufficiale: Campionato primavera sospeso

Ugolini:”Adesso il calcio passa in secondo piano, la funzione sociale non conta”

Barça-Napoli, i biglietti saranno rimborsati. Campionato da fermare

UFFICIALE – Lega Nazionale Dilettanti, stop alle attività fino al 3 aprile!

CONTENUTI EXTRA

Codogno in semilibertà, finita la zona rossa

Morto Pancho, il chihuahua che faceva yoga. Il dolore di Nic: “Non ho mai pianto così tanto”

Coronavirus, Filippo Magnini e Giorgia Palmas: “Matrimonio rimandato, la salute viene prima”