Real Madrid in quarantena. Positivo un giocatore di basket

Si allenano nello stesso centro sportivo

Anche il Real Madrid va in isolamento. Come riportato da Repubblica.it, ad essere contagiato dal virus covid 19 è un giocatore di basket che si allenava nella stessa struttura dove si svolgono le sedute dei giocatori di Zidane. In mattinata era previsto un allenamento che è stato annullato, con i giocatori che non si sono presentati presso il centro sportivo. Ovviamente oltre i giocatori anche tutto lo staff blancos è stato messo in quarantena, ai quali verrà effettuato il tampone per verificare il loro stato di salute.

