Ufficiale, la Liga sospende il campionato

Anche in Spagna tutto fermo

Come il campionato italiano, anche la Liga spagnola ha deciso per la sospensione a causa della diffusione del covid 19. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite il profilo ufficiale twitter, dove viene annunciata la decisione. In un primo momentto la soluzione era quella di far disputare tutte le partite a porte chiuse, ma poi visto l’aggravarsi della situazione si è andati verso la sospensione. Seguito quindi l’esempio della Lega di Serie A, la quale è stata la prima federazione nazionale a prendere tale provvedimento. Ora si resta sempre in attesa della UEFA, che ancora non ha comunicato la sospensione definitiva delle manifestazioni eruopee.

Nota informativa. LaLiga acuerda la suspensión de la competición. 📝 https://t.co/RLVBEU6IUB pic.twitter.com/zd6IPA1Ukv — LaLiga (@LaLiga) March 12, 2020

