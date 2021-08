Calciomercato: Manolas verso l’Olympiakos, se parte c’è Rugani

Se il difensore ex Roma dovesse dire addio al Napoli, il suo erede arriverebbe dalla Juve

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla del mercato del Napoli. Gli azzurri hanno cominciato a muoversi concretamente, tanto da aver quasi completato il colpo Juan Jesus, per il quale manca solo l’ufficialità. Un difensore azzurro che sembra sul piede d’addio però è Kostas Manolas, per il quale c’è forte l’interesse dell’Olympiakos. Il quotidiano riferisce che in caso di sua partenza, i partenopei avrebbero scelto Daniele Rugani come suo sostituto.

Questo è quanto si legge:

“L’arrivo dell’ex romanista va a completare i quattro centrali di difesa, reparto già competitivo con la presenza di Manolas, Koulibaly e Rrahmani. Ma qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore se l’Olympiacos dovesse dare seguito all’interessamento per Manolas. Per cederlo, De Laurentiis vuole una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro: se ne sta discutendo. Nel caso il difensore ritornasse nel suo Paese, il Napoli chiederebbe Daniele Rugani alla Juventus, magari concordando un prestito con diritto di riscatto. Trattandosi di un club di prima fascia il difensore juventino accetterebbe il trasferimento”.

