Calvarese: “Lascio per la mia azienda, Juve-Inter? Potevo gestirla meglio”

L’ex arbitro spiega il motivo del suo ritiro

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro ritiratosi al termine della stagione, spiega il motivo della sua decisione di lasciare il campo, dopo il passaggio ad Amazon.

Queste le sue parole:

“Decisione sofferta, ma presa per seguire la mia azienda di integratori da vicino. Vorrei lavorare con club professionisti e non potevo incorrere in conflitti di interesse. Avrei potuto fare un altro anno, Amazon è arrivata dopo e mi ha preso in contropiede. Mi mancherà l’adrenalina del campo, ma avrò una Var Room simile a quella degli arbitri e potrò comunicare con i telecronisti: sarà un esperimento innovativo. Juve-Inter? Le polemiche fanno parte del gioco. Potevo gestirla meglio, ma non voglio entrare in episodi specifici perché genererebbero ulteriori discussioni e potrei essere strumentalizzato. Non c’entra la decisione del ritiro con quel match”.

