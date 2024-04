Giuffredi: “I miei giocatori l’anno prossimo rimarranno tutti a Napoli”

Giuffredi conferma la permanenza a Napoli dei suoi assistiti

In diretta ai microfoni di Canale 8 è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Politano, Di Lorenzo e Mario Rui, che ha parlato del rendimento del capitano e della permanenza di tutti i suoi assistiti a Napoli nella prossima stagione. Ecco quanto dichiarato:

“In cinque anni, non mai visto sbagliare tre partite di fila a Di Lorenzo. Può capitare un periodo difficile, ma anche in questo caso non c’è un motivo particolare. Spesso chi parla crede di sapere cose che non sa o che non sa completamente. Dei miei giocatori, mai nessuno ha pensato di andare via da Napoli. Se facciamo i contratti è perché vogliamo rispettarli. Se un domani non andremo più bene all’allenatore che arriverà o al club che ha altre strategie, le prenderemo in considerazione e chiuderemo con grande serenità, ma vi posso garantire che non è il caso dei miei giocatori che l’anno prossimo rimarranno tutti a Napoli. Perché poi lasciare il Napoli l’anno prossimo sarebbe anche un po’ da vigliacchi.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

