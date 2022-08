Giugliano Calcio, ancora rinforzi per il settore giovanile

ANCORA ACQUISTI IN CASA GIUGLIANO, STAVOLTA PER RAFFORZARE LA ROSA UNDER 15.

Il Giugliano preleva altri 4 ragazzi provenienti dalla scuola calcio “United Napoli” di Mugnano (Na) del Presidente Antonio Gargiulo.

Si tratta di Di Rosa Alessandro ruolo centrocampista, Orizzonte Michael, ruolo attaccante, Liccardi Antonio, ruolo centrocampista, Fabio Merhabi, ruolo attaccante, tutti nati nel 2008.

Nello scorso campionato i 4 giovani calciatori hanno militato nella scuola calcio “United Napoli” rappresentando l’Under 14 regionale (Mini-Giovanissimi) allenata dal tecnico Giuseppe Lauro.

In precedenza avevano fatto parte, per alcuni anni, della società “Campania Soccer” sempre a Mugnano (Na), poi giunta l’età dei 14 anni hanno effettuato il passaggio alla scuola calcio “United Napoli” Under 14 in virtù di un accordo di collaborazione vigente tra le due società.

Infatti, i tanti ragazzi in forza alla “Campania Soccer” dei soci Vincenzo Liccardi, Antonio Avella e Pasquale Smarrazzo, una volta arrivati al settore agonistico lasciano la predetta società per passare alla United Napoli la cui prima squadra gioca in Eccellenza allenata da Diego Armando Maradona Junior al campo “Vallefuoco” di Mugnano. La Campania Soccer, invece, con le giovanili dispone di campi a 9 e a 5 denominato “Sporting Titanic”.

Questo, secondo quanto riportato da “TuttoCalcioGiovanile.it“.