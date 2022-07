Giugliano, colpo in entrata per il settore giovanile, arriva Petrone

ANCORA GIUGLIANO ATTIVO SUL MERCATO IN ENTRATA PER QUANTO RIGUARDA IL PROPRIO SETTORE GIOVANILE.

Petrone Manuel, ruolo attaccante del 2006, riparte da un nuovo club, sempre in Campania, dopo l’esperienza vissuta con la Turris.

Infatti, Petrone è un nuovo rinforzo per l’attacco del Giugliano Under 17 Serie C di mister Ciro Muro.

Alto 1.84, ambidestro, piede destro, il classe 2006 è dotato di una buona visione di gioco, attacca spesso la profondità, buon colpitore di testa. Petrone ha militato dalla categoria Esordienti fino ai professionisti Under con la Turris.

È stato infortunato nella scorsa annata e anche di recente e questa situazione gli ha fatto saltare parecchie gare, perdere ritmo e condizione.

L’ex Turris è riuscito comunque a giocare nella scorsa annata un’ultima partita con l’Under 16 contro i pari età del Catanzaro, ma ora il Giugliano vuole vincere questa scommessa con un ragazzo che ha ancora tanto da dare in campo. Questo, secondo quanto riportato dal portale “TuttoCalcioGiovanile.it“.