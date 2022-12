Giuntoli punta Baldanzi, accelerata a gennaio

Giuntoli Baldanzi e non solo

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è sempre molto attivo sul fronte mercato, come riportato da Il Mattino potrebbero esserci novità nel corso del mese di gennaio. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Il Napoli non smette di seguire Tommaso Baldanzi, centrocampista offensivo dell’Empoli di appena 19 anni anni che ha già realizzato due reti in questo campionato e per il quale potrebbe esserci un’accelerata questo inverno. Tuttavia non è l’unico talento nel mirino di Cristiano Giuntoli, anzi: occhi anche su Josh Doig, classe 2002 terzino dell’Hellas Verona, e sui più noti Davide Frattesi e Armand Laurientè”.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Tommaso Baldanzi

