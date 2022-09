Corriere dello Sport – Glasgow-Napoli, tre assenti: Lozano, Osimhen e Demme.

Spalletti prepara il match con il Glasgow e dovrà fare ancora a meno di Osimhen e Demme, a loro continua ad aggregarsi Lozano, ma questa volta a causa dell’influenza:

“Il resto della squadra, agli ordini di Luciano Spalletti, ha svolto attivazione in palestra e circuito di forza in campo. Per chiudere la sessione odierna, lavoro tattico e una partitella a campo ridotto. Tre gli assenti: Hirving Lozano, Victor Osimhen e Diego Demme. Per gli ultimi due terapie, con il secondo che ha continuato anche con il personalizzato in campo.

Lozano, invece, non si è allenato per una sindrome para influenzale. Bisognerà vedere quale sarà l’evoluzione per il calciatore messicano perché la partita di Glasgow è vicina. Intanto, non essendoci state comunicazioni contrarie dalla Uefa, la gara si dovrebbe svolgere regolarmente. Ricordiamo che le partite del campionato, nel Regno Unito, sono state rinviate in segno di lutto per la morte della Regina Elisabetta II“.

