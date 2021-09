Grassani: “Il ricorso per la squalifica di Osimhen è stato depositato”

Grassani annuncia il deposito del ricorso

L’avv. Mattia Grassani è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha annunciato delle novità in merito al ricorso del club azzurro per la squalifica di Osimhen. Ecco quanto dichiarato:

“Ieri sono scaduti i 5 giorni dalla ricezione degli atti ed è stato depositato il ricorso. Siamo in attesa della convocazione: la riunione della Corte Sportiva d’Appello potrebbe esserci martedì o mercoledì. Abbiamo presentato frame ed estratti fotografici. Il pallone era a distanza di gioco e giocabile, contrariamente a quanto scritto dall’arbitro. Poi, parliamo di una manata e non di uno schiaffo, per liberarsi dal calciatore del Venezia”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Anguissa ha deciso il suo numero di maglia. Indosserà la 29

Venerato: “Ounas ha prolungato il contratto. Per Insigne nessun segnale”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: brucia area Lake Tahoe, meta turistica californiana