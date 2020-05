Grave lutto per Osimhen, si fermano le trattative. Parti ancora distanti

La trattativa per Osimhen interrota, grave lutto per l’attaccante

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la trattativa per portare in maglia azzurra Osimhen avrebbe subito dei rallentamenti. Ci sono difficoltà a trovare l’accordo economico con Lille, squadra dove milita attualmente l’attaccante Nigeriano. Il Napoli vorrebbe chiudere per una cifra intorno ai 40 milioni, mentre il club Francese chiede una cifra più alta. Sul giocatore inoltre è forte l’interesse di molti club Europei, soprattutto Inglesi. Anche le trattative con gli agenti di Osimhen sono state interrotte, a causa del grave lutto avuto dal giocatore con la perdita del papà Patrick. Il presidente del Lille, ha messo a disposizione del giocatore un volo con jet privato per raggiungere la sua famiglia in Nigeria.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani contro Cairo:”Attacco alla Lazio per favorire la Juventus”

L’annuncio di De Magistris:”Provvedimenti per rafforzare la prevenzione sanitaria e rilanciare attività sociali, culturali ed economiche”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Merkel declina l’ invito di Trump al G7