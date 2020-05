Ziliani contro Cairo:”Attacco alla Lazio per favorire la Juventus”

Paolo Ziliani attraverso i suoi profli social polemizza contro Urbano Cairo

Attraverso i suoi porfili social, il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Zialiani, ha pubblicato un post nel quale si sofferma sull’atteggiamento di Urbano Cairo. Il collega muove una critica al presidente del Torino, reo a suo avviso, di aver attaccato pubblicamente la Lazio in merito a presunte irregolarità durante gli allenamenti della squadra di Simone Inzaghi. Ecco quanto riportato nel post: .

“Detto che Claudio Lotito non è certo un angioletto, gli sportivi e i tifosi del Torino in primis devono sapere che Cairo ha schierato l’artiglieria pesante contro la Lazio e a favore della Juventus. “Questo scudetto non s’ha da vincere, nè domani nè mai”. Bravo. Come un vero bravo.”

