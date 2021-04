Gravina avvisa i club italiani che aderiscono alla Superlega, ci saranno conseguenze

Gravina avvisa i club italiani che particepranno alla Superlega

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, presente a Montreaux in occasione del Congresso elettivo della Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti all’evento. Ecco quanto dichiarato:

Ribadisco il nostro no alla Superlega. L’unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta Uefa sulla Champions League. Ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per il calcio europeo.