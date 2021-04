“Ci sono stati dei contatti informali con alcuni club, ma non abbiamo dato particolare attenzione alla cosa. Per due ragioni: la prima è che l’Unione Europea non consente un circuito chiuso senza retrocessioni come la NBA. La Federcalcio portoghese è contro a questo progetto, e come parte della UEFA non possiamo partecipare a una competizione che sia contro i principi dell’Unione Europea e della UEFA. Gli unici eventi ufficiali sono quelli della UEFA, vogliamo continuare a giocare in Champions League e vogliamo continuare a farlo nei prossimi anni. Siamo dall’altro lato, come il Bayern, l’Ajax o il PSG. Se siamo dentro alla UEFA, non possiamo seguire chi vuoi andare via.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Superlega, in italia tre club chiedono l’espulsione della Juventus

UFFICIALE – Napoli-Lazio, sarà diretta da Marco Di Bello: la sestina completa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Annalisa Minetti: “Una speciale tecnologia mi cambierà la vita, riconoscerò persone e oggetti”