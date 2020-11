Guai grossi per il Milan, anche il vice di Pioli positivo al Covid19

Sembrano non finire i problemi in casa Milan dovuti al Covid19. Dopo Stefano Pioli, infatti, anche il suo vice Giacomo Murelli risulta positivo.

Una bella grana per la squadra rossonera che dall’inizio del campionato ha dovuto già rinunciare a elementi come Ibrahimovic e Donnarumma proprio perchè trovati positivi. Resta da capire, ora, chi andrà in panchina domenica sera contro il Napoli.

A conferma della positività di Murelli, un comunicato stampa della società milanista.

