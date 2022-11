Hamsik: “Il mio addio al calcio sarà a Napoli”

Marek Hamsik ripercorre la sua carriera al Napoli

L’ex capitano del Napoli ed attuale centrocampista del Trabzonspor, Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Canale 21. Nel suo intervento ha parlato della sua carriera in azzurro, rivelando che la sua carriera da calciatore potrebbe terminare a breve.

Queste le sue parole:

“A breve compirò 36 anni, penso che si sta avvicinando anche l’addio al calcio. E penso proprio che sarà a Napoli: sarebbe l’unico posto giusto per salutare tutti. Ricordo tutti (i miei allenatori, ndr.) con grande piacere, ognuno di loro mi ha lasciato tantissimo. Nessuno si sarebbe aspettato un Napoli così. La società è stata grande perché ha trovato gli uomini giusti sul mercato e stanno andando fortissimo.

Osimhen? Ha tutto: fisico, velocità, è tosto e cattivo. Ha tutto e segna anche tanto. Il premio è un gran bel riconoscimento per lui. Lobotka? Credevano tutti tantissimo in lui, con Spalletti ha ritrovato fiducia. I ricordi più belli sono legati alle vittorie, in particolare la prima coppa Italia: quella festa non la dimenticherò mai”.

